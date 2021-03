Moez BEN AISSA ★ معز بن عيسى

Certifié Java5 et ISTQB.



Je bénéficie de 9 ans d'expériences acquises chez Vermeg Services(5 ans) et Expedia(1an).



Depuis le 21 Mai 2012, j'ai intégré Viadeo pour un poste de SDET.



Je suis autonome, j'aime le travail en équipe et tjrs prêt à relever les défis.

Je suis passionné de nouvelles technologies web.



To follow me : https://sites.google.com/site/moezbenaissa/



Mes compétences :

Finance

Voyage d'affaire

Réseaux sociaux

Test Automatique

Tests fonctionnels

Selenium

Recrutement

SDET

Management

Data Base

JAVA

TDD (JUNIT/TESTNG)

JAVA/J2EE(Archi/Design Pattern/Stand Frks)

WEB(JS/AS3/HTMP/JSP /ExtJS/YUI/Flex/Jquery/CSS3.)

ANT/Maven

Tomcat/Jboss/ WebSphere/weblogic

Agile methodology (scrum), Kanban

JIRA

Développeur

Social networks

Testing design

Junit/TestNG

Git

Elasticsearch

Lucene

Cerrtification ISTQB

Ceritification Java 5

Svn

Web application

Methodologie agile

Javascript

Continuous integration

Architecture

Grunt

Gradle

Gatling

Css 3

Html 5

JMeter

Ubuntu

Json

Mysql

OAuth2

Loopback

API

AngularJS

Hue-Kibana