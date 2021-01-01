Moez BOUHLEL

Mes compétences :
Prospection
Export
Marketing
Logistique
Négociation
Entreprises
BLUE LINE SERVICES CONSIGNATAIRE DE NAVIRE TRANSPORT ET LOGISTIQUE
- GERANT
2013 - maintenantNOTRE Sté A POUR MISSION D’ACCOMPLIR TOUS GENRE DE TRANSPORT MULTIMODAL (ROUTIER, MARITIME, FERROVIAIRE ET AÉRIEN) ET SERVICES Y ATTACHES
KAMAR
- Chef service commercial
2005 - maintenantNOTRE Sté A POUR OBJET L'ACCOMPLISSEMENT DES OPERATIONS DE TRANSIT ( en tant que commissionnaire de transport et transitare directe), NOTRE Sté POSSEDE AUSSI SA PROPRE MAGASIN CALE SITUE A RADES PRES DU PORT
EN BREF KAMAR EST UNE Sté DE :
-WAREHOUSING
-BROKERS
-SHIP AGENT
-TRANSPORT MULTIMODALE