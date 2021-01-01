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Moez BOUHLEL

TUNIS

En résumé

Mes compétences :
Prospection
Export
Marketing
Logistique
Négociation

Entreprises

  • BLUE LINE SERVICES CONSIGNATAIRE DE NAVIRE TRANSPORT ET LOGISTIQUE - GERANT

    2013 - maintenant NOTRE Sté A POUR MISSION D’ACCOMPLIR TOUS GENRE DE TRANSPORT MULTIMODAL (ROUTIER, MARITIME, FERROVIAIRE ET AÉRIEN) ET SERVICES Y ATTACHES

  • KAMAR - Chef service commercial

    2005 - maintenant NOTRE Sté A POUR OBJET L'ACCOMPLISSEMENT DES OPERATIONS DE TRANSIT ( en tant que commissionnaire de transport et transitare directe), NOTRE Sté POSSEDE AUSSI SA PROPRE MAGASIN CALE SITUE A RADES PRES DU PORT
    EN BREF KAMAR EST UNE Sté DE :
    -WAREHOUSING
    -BROKERS
    -SHIP AGENT
    -TRANSPORT MULTIMODALE

  • ASSURANCES LLOYD TUNISIEN - RESPONSABE PERSONNEL

    2004 - 2005

  • ASIA SUD - ADMINISTRATEUR

    1999 - 2003

Formations

  • Faculté De Droit De Sfax (Sfax)

    Sfax 1995 - 1999 MAITRISE EN DROIT

    DROIT COMMUN

Réseau