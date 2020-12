Mohamed Abed ADOINI

Bonjour



je suis Adouani Mohamed Abed

Je suis un étudiant à ESPRIT (Ecole supérieure privée d'ingénierie et de technologies ) (La Tunisie) , je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre de mon stage de fin d'étude.

Ce stage serait d'une durée de 4 à 8 mois et se déroulerait du mois de Janvier 2017.

Je suis étudiant en électromécanique filière: Génie industriel(en 5éme année cycle ingénieur maintenant), il s'agit d'une spécialité touchant principalement le développement et la conception .

Mon stage de fin d'étude est un stage obligatoire durant lequel nous devons participer à la création d'un projet au sein d'une société ou à son amélioration.

Notre travail devra donc en résumé être bénéfique à la société.



Si quelqu'un peut m'aider en me fournissant des informations qui me seront sans doute très utiles, je serais vraiment très reconnaissant.

Dans l'attente et vous remerciant par avance de l'attention que vous avez bien voulu porter à cette démarche, je vous prie d'accepter mes meilleures salutations.

A Noter que je suis toujours disponible pour un stage PFE (projet fin d'année ) et pour un entretien .



Cordialement.



Mes compétences :

Informatique

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Microsoft Excel

Java

Internet

HTML