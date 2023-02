Mohamed CHAABANE

Rigoureux, sociable, dynamique, avide d’apprendre, persévérant et ambitieux, sont mes qualités. Par ailleurs, j’ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles durant mes stages, les qualités d’écoute et de compréhension nécessaires à n’importe quel poste tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition.



Au travers de mes expériences scolaires et associatives j’ai pu développer mon goût pour le travail en équipe, chaque étude étant le fruit d’un travail au sein d’un groupe d’étudiants de nationalités différentes, autant d’atouts que je souhaiterais mettre au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Informatique

Programmation

Électronique

Électrotechnique

Relations publiques

Automatismes industriels

SystemC

C

Isis

Psim

Dessin industriel

Informatique industrielle

Labview

Pascal

Oracle

MATLAB

Visual Basic

Microsoft SQL Server

VHDL

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Java

Exel

C++

C Programming Language

Autocad

la maintenance