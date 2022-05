Mohamed EL GAMOUNE

Consultant sénior en Gouvernance/Infrastructures IT/Sécurité des systèmes d'information (+17 ans).



Vision à 360° de l'IT: Gouvernance / Management / Improvement & Transformation/ RUN du SI et SSI.



Spécialiste des environnements et projets complexes notamment des larges DATACENTER ( Logique/Physique) Mono et multiples-sites.

-Multiples expériences de consultance et de gestion de projets SI et SSI,

-Multiples Certifications: ISO 27001 lead Implementor,CISM, CISSP, ITIL, Cisco, Checkpoint et PMP.



Domaines de compétences

Accompagnement, Conseils, formations et Coaching:

DSI, RSSIs et responsables études et production IT.



Stratégie & Gouvernance IT:

Élaboration et pilotage de SMSI.

Management et gestion des risques IT.

Élaboration et rédaction de schémas directeurs et PSSI entreprise ainsi que leurs déclinaisons en directives techniques et organisationnelles.

Processus Business & sécurité (BPM) & KPI

-Processus de contrôle internes, programmes de formation/sensibilisation à la sécurité, Gestion des incidents, Gestion de crise, Management des identités (IAM) -Plan de continuité PCA/PRA



Projets:« faire les bons projets » et « bien faire les projets »

-Gestion de portefeuille projets, -Direction de projets complexes, -Élaboration et gestion des contrats de service et prestataires, -SDM et Pilotage SLA, -Management & Coordination.



Architecture:

Conseils et accompagnements en Ingénierie de designs et implémentations d'infrastructures IT (Phases BUILD & RUN).



Domaines d'expertises techniques: Systèmes opens (Unixware, Windows), réseaux ( LAN/WAN), sécurité ( IPS, Firewalls, IAM, PKI...), web services (front/Middleware) et SGBD.



Audit:

-Audits de conformité de vos infrastructures aux standards SSI référents (ISO2700X, EBIOS, COBIT, SOX, PCI DSS...) et aux obligations légales (Management des traces et preuves, CNIL, archivage légal...)

-Pentests



Commercial:

Prospects/ Propal avant vente, appui technique des ingénieurs commerciaux.





Pourquoi avoir orienté ma carrière vers la sécurité de l'information ?

La sécurité de l'information est un domaine très très vaste, elle couvre la sécurité de l'information "sang" de l'entreprise à multiples composantes : le business (ses objectifs, leurs flexibilités et contraintes), intelligence économique (risques et menaces à l’échelle mondiale), le juridique, l’organisation, la technique de plus en plus complexe et surtout l'HUMAIN, composante à mon sens la plus intéressante et souvent maillon faible de l’ensemble.



La sécurité de l'information domaine transverse à l'entreprise reste donc une responsabilité du management et par le management car le risque humain est parmi les prépondérants.



Conscient de l’ensemble de ces paramètres, doté d'une vision à 360° de la problématique SI et DSI, de culture pragmatique avec un relationnel affirmé, j'ai appris de par mes expériences diverses à allier, management, techniques et technicités, savoir-faire et efficacité afin que la sécurité SI soit au service du business depuis la gouvernance SI jusqu'à la sécurité opérationnelle temps réel sous forme de projet(s) ou MCO.









Mes compétences :

Direction de projet

Gouvernance

AUDIT

Télécoms

CISSP

Architecture IT

Chef de projet

Réseaux

CCNP

Informatique

Formation professionnelle

Infrastructures informatiques

Sécurité informatique

Systèmes d'information