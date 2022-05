Mohamed EL KHALFI; Etant ingénieur informaticien en .NET, je reste diplômé de l'école d’enseignement supérieur High-Tech en génie logiciel depuis 2017 à rabat, Maroc ; je dispose d’une expérience senior plus de 6 ans au poste de développeur informatique .NET.

Voici mes principaux atouts :



Depuis 11/2017: .NET Core 2 - ANGULAR 5 , Sqlserver 2014.



2 ans d'expérience : C# - ASP.NET MVC 5, Entity framework 6 - linq - Bootstrap 3.7 - HTML5, Jquery, Sqlserver 2008.



1 ans d'expérience : C# - WebForms ASP.NET - Bootstrap - API RESTFUL/ jquery - HTML5-CSS3, Sqlserver 2008.



3 ans d'expérience : d'applications Desktop ( WinForms par C#), Sqlserver (2000, 2008).



Mes compétences :

C#

CSS 3

HTML 5

JQuery

Microsoft .NET

ASP.NET

Bootstrap

Angular