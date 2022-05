Mohamed ELGAMAL

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’école Telecom Paristech et l’UPMC, j’ai acquis chez un équipementier lors de mon stage de fin d’étude, une première expérience dans les réseaux 4G et notamment dans l’optimisation des performances radio des cellules LTE



J’ai également travaillé en R&D dans le domaine de l’expérimentation et développement des réseaux où j’ai eu à implémenter et intégrer un système WiMAX.



Par ailleurs, j’ai acquis une expérience dans le domaine de l’informatique, support technique et de la formation.



Méthodique, rigoureux et fortement motivé par le domaine des télécoms.



Mes compétences :

3G Networks

WiMAX

VHDL

UMTS

TCP/IP

Matlab

GSM

CDMA

CCNA

C Programming Language

4G Networks