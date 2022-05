Mohamed ELMSSALI

Je suis un ingénieur polyvalent ayant une expérience pertinente dans l'industrie de la construction, ma mission est de :

-Veiller à ce que le site de construction soit sûr et former les membres du personnel aux procédures de sécurité et promouvoir les politiques de l'entreprise.

-Étudier les plans pour déterminer les exigences techniques et déléguer le travail en fonction des priorités.

-Estimer le matériel nécessaire ainsi que les besoins de main-d'œuvre.

-Veiller à ce que les travaux de construction du projet soient réalisés selon le calendrier prévu et résoudre tous les problèmes de construction de manière à améliorer la productivité.

-Assurer l’enregistrement des données de production et de construction sous forme de rapports et fournir des solutions constructives pour améliorer l'efficacité.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Chaudronnerie

Construction

Construction métallique

Mécanique