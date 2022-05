Mohamed Elyase CHIGUER

Facilité d’adaptation, sens de responsabilité et esprit d’équipe dans le but de développer l’entreprise et améliorer mes connaissances.



Mes compétences :

PHP

HTML

JQuery

CSS

MySQL

Gestion de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Oracle

Java

J2EE

Jee

Spring Framework

Hibernate

eCommerce

UML/OMT

Struts Web Application Framework

Personal Home Page

NetBeans

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft Excel

Merise Methodology

MVC

Linux

JavaServer Faces

Java Servlets

Java RMI

HTML5

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Client/Server

C Programming Language

Android

AJAX

AD