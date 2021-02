Bonjour,



Je me permets de vous contacter pour une demande de réorientation de carrière professionnelle en Informatique.

Fort dune formation académique en Management des entreprises et étant très motivé pour

apprendre et monter en compétence dans les domaines de lanalyse des données et de Business intelligence,

Je me permets aujourdhui de vous proposer ma collaboration pour la reconversion en Informatique décisionnelle.

En effet je souhaite mettre en exergue mes connaissances dans ce poste et évolué dans le cadre dun plan de carrière ambitieux, puis monté en compétence dans la BI et du consulting et dans les domaines des nouvelles technologies..

Je vous remercie, dès présent, Madame Monsieur de la bonne attention que vous accorderez à ma demande et je reste à votre disposition pour vous fournir tout complément dinformation que vous jugerez utile ou un entretien qui me permettrait de vous rencontrer et de vous exposer plus en détail mes motivations.

Je reste à votre disposition pour lentretien vous me fixerez.

Veuillez croire, Madame Monsieur mon profond respect.



Bien Cordialement.



75016 - Paris, FRANCE

Tél : 0767052008

med.fadhel.farhat@hotmail.com Mohamed Fadhel FARHAT