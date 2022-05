Mohamed FALAHI

Pourquoi me choisir parmi tant d'autres ?

Diplomé d'un DST en Infographie, j'ai mis en pratique ce que j'avais appris de manière théorique lors de mes formations. Passionné par le monde du graphisme et du web, je mets l'ensemble de mes compétences à votre service. Je ne souhaite que L'EFFICACITÉ DE VOTRE COMMUNICATION. Le travail ne sera pas terminé tant que vous ne serez pas satisfait. Je m'adapte à vos besoins, à votre activité ainsi qu'à vos valeurs.

Mon expérience au service de votre communication

Avec une expérience de près de 3 ans,

création de logo ou refonte, flyer, plaquettes, vidéo, Magazine, Création site web ...



Au niveau graphique



Logo : Création, refonte et vectorisation de logos

Print : Création graphique papiers et préparation des fichiers à l'impression

Web : Création d'un Webdesign optimisé pour toutes les résolutions d'écran

vidéo : montage et la création des animation vidéo

illustration

Branding



Au niveau logiciel :



PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

AFTER EFFECT

PREMIERE

MUSE

WORDPRESS



Contact : +212 660 881 746

Email: Falagraphik@gmail.com

facebook : /falagraphik



Mes compétences :

Microsoft Office

Wordpress

Adobe flash pro

Adobe Dreamweaver

Adobe Premiere

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Branding

Website Design

PRINT

Dell Server Hardware