Dans le cadre du Projet EPR UK, je manage une équipe de 20 ingénieurs et techniciens. Nous avons pour mission de produire l'ensemble des notes de calcul de flexibilité et de supportage du Balance Of Plant (BOP).



Mes compétences :

Nucléaire

Catia V5

Robot Structural Analysis

PipeStress

PDMS

AutoCAD

Visual Basic

Installation Générale