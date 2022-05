Mohamed FESSOUAT

Une bonne volonté pour aller de l’avant, et progresser en développant mes compétences. Pour ce faire,Enthousiaste et dynamique,avec à la clé un bon relationnel. le sens de l’écoute, la capacité d’adaptation et l'esprit d'analyse..

J’ai également un désir sincère de partager mes connaissances aux services de structures innovantes et sérieuses.

Je suis assez impliqué, j’en prends pour preuve mes 18 ans d’expérience, pour respecter l’éthique et les normes grâce à ma conscience éveillée.

A mon sens, l’esprit d’équipe et la richesse culturelle ne sont pas seulement des plus, mais des impératifs. Mes différentes missions : Directeur commercial marketing et développement, manager d’équipe, formateur, consultant, m'ont toujours offert l’opportunité de parfaire mes qualités, et de passer à des niveaux supérieurs. L’essentiel étant d’être responsable et performant au service des potentiels clients.

Je crois au capital Humain de notre pays en pleine effervescence et en plein développement.

Coacher et partager les connaissances est une façon pour moi d’y contribuer.

Compétences générales et techniques :

Gérer les :

• Equipes

• Projets

• changements.

Former en :

• Commercial

• Marketing

• Gestion Relation Client

* Communication

• Gestion de projets.

Merci d’avoir porté une attention toute particulière à mon parcours, la même attention que je me ferais un plaisir de vous prêter en cas de collaboration effective.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Consulting

Consulting & Formation

Esprit d'équipe

Formation

Marketing

Négociation

Planification

Prospection

Stratégie

Vision

Gestion de projet