Mohamed HAKIM

Je suis un ingénieur en génie industriel et logistique plus précisément en lean manufacturing de l'université de Strasbourg, mais également j'ai pu développer des compétences en transport et logistique validées par mon titre de responsable logistique (CERELOG) eu en 2008 et délivré par le groupe AFT-IFTIM au sein de l'ESIDEC de Metz,





J'ai aussi pu acquérir d'autres compétences en achats et qualité ainsi qu'en management de projets et le management des équipes, avec mes études mais surtout avec mes expériences professionnelles en tant que manager et responsable planification.



je souhaite acquérir plus de compétences en management logistique, gestion de production et spécialement la mise en place d'une démarche Lean manufacturing dans la chaine de production, et les mettre au service d'un groupe qui m'aidera à les développer et à les renforcer.



Mes compétences :

SMED

Kanban

5S

Just in Time

HOSHIN flux

Lean Manufacturing

Logistique

Transport

Achats-approvisionnement

Gestion de production