Mohamed HAMICHE

Pouvoir s'affirmer



Avoir un grand sens de l'adaptation et une excellente aisance relationnelle



Avoir des talents pour manager et fédérer une équipe



Faire preuve de rigueur, d'autonomie, et avoir le sens de l'organisation



Objectifs :



Négocie puis prescrit des solutions en matière d'informatique dans les domaines administratif, industriel, scientifique, technique



Assure l'organisation, le suivi et la validation des développements informatiques faisant l'objet de ses prescriptions



Peut être chargé des études fonctionnelles (mode d'organisation, description des traitements de données, des résultats) et de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en matière d'organisation du travail et de la formation des utilisateurs



Assure le plus souvent l'encadrement hiérarchique des études informatiques, parfois de l'ensemble du service informatique



Dans ce dernier cas, participe ou procède à la définition des objectifs en matière de développement informatique



Mes compétences :

Installer des serveurs sous Windows 2003 ,Linux

Active Directory, Exchange, FTP

Maintenir et Actualiser les sites via FTP

Administrer Conseiller Dépanner Former

Développer des sites Web Statique

Maîtriser xhtml, php, sql, flash

Virtualisation d'O.S avec VmWare, VirtualPc

Analyser, Diagnostiquer, Dépanner, Paramétrer...

Maintenir le Matériel

Maintenir les ressources. GED, EWG, etc...

Sécuriser et Fiabiliser les échanges de données

Télécommunications

Informatique

Réseau