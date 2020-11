Mohamed IDMANSOUR, étudiant ingénieur à la recherche d'un stage PFE d'une durée de 6 mois à partir du 1er mars.



Rigoureux, consciencieux, méticuleux, créatif et organisé sont des adjectifs qui me qualifient et mes excellentes relations humaines me permettent de m'intégrer facilement dans une équipe.

Certifié par LinkedIn en Java.



Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne :

www.doyoubuzz.com/mohamedidmansour



LinkedIn :

www.linkedin.com/in/mohamedidmansour