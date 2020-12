Mohamed KARA

- La Conception de la stratégie R.H, et développement de la politique de gestion des carrières, prospective et développement des métiers et des compétences, gestion des hauts potentiels, développement du capital humain, évaluation des performances, et aussi, la gestion des affaires juridiques et du contentieux général.

- mobilité et rémunération du personnel toute en leur octroyant des avantages sociaux, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, système d'évaluation des performances, plan de formation et traitement des contrats dans leurs aspects juridiques, Sourcing et Reporting, sélection des candidatures, profils en adéquation avec les critères demandés, prise de rendez-vous auprès des candidats, Conduite d’entretiens individuels physiques et téléphoniques, Évaluation des candidats, rédaction de comptes rendus d’entretiens, accompagnement dans la définition du profil recherché, étude et établissement des fiches postes, orientation quant aux modalités professionnelles, présentation des candidatures retenues.

-  Conseil et assistance auprès des opérationnels dans les domaines du droit des affaires des marchés publics et privés, participation aux négociations, rédaction de contrats en liaison avec les opérationnels, suivi de leur exécution et préparation des dossiers sur les réclamations, veiller à l’application de la loi auprès de tous les services de l’entreprise : Directions des projets, ressources humaines, etc.





Mes compétences :

gestion des hauts potentiels et développement du c

mobilité et rémunération du personnel toute en leu

ainsi que la gestion des affaires juridiques et du

La Conception de la stratégie R.H

d'une part

évaluation des performances

prospective et développement des métiers et des co

développement de la politique de gestion des carri

Management Par Objectif

Gestion Du Stress

Communication Interpersonnelle

Evaluation De Fin D'annee

en Management

Sieges

Sage Accounting Software

MOT Testing