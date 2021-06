Mohamed Majber

Architecte DPLG avec plus de 25 d’expériences avec les majors de l’immobilier en tant que maitre d'ouvrage,project manager et Asset et Facility Manager.

• Connaissance polyvalente des marchés de l'immobilier d'entreprise, d'habitation et hôtellerie

• Management d’équipes pluridisciplinaires (financier, ingénieurs, architectes, techniques et commerciaux)

• Négociation tant pour la commercialisation que pour l’acquisition d’actifs immobiliers

• Management des études et du développement d’opérations immobilières, hôtelières, et d’aménagement

• Etude de faisabilité, montage technico- financier, gestion budgétaire, ordonnancement, pilotage et coordination des opérations hôtelières et immobilières.

• Accompagnement des opérations immobilières et hôtelières de la phase développement jusqu'à la phase livraison



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Développement commercial

Communication

Immobilier

Management

HQE

Architecture