Mohamed MAKSEM MOHAMED (MAKSEM)

- STAGE PRATIQUES SARL M&B MAGHSKI

DU 19/03/2012 AU 18/04/2012

PROJET : Samsung raffinerie Skikda

-

- INGENIEURE CHARGE DE SUIVI BET CETAM

DU 01/08/2012 AU 16 /10/2012

PROJET : marché du légume et fruit SALAH BOUCHOURE



- INGENIEURE CHARGE ETUDE ET SUIVI B.E.T.A TRAVAUX PUBLIQUE

DU 18/10/2012 AU 04/04/2013

PROJET : réparation CW130 a 16 KM



- INGENIEURE CHARGE ETUDE ET SUIVI BET GUSSAB AHLEM

DU 27/04/2013 AU 30/11/2013

PROJET : 100 logements LSP RAMDANE DJAMEL

100 logements LPA RAMDANE DJAMEL



- INGENIEURE REALISATION SOT.SK.I SPA SKIKDA

DU 01/12/2013 AU 29/04/2014

PROJET : EPS 12 hectare

Revêtement parc SCS sous douane

- INGENIEURE CHARGE ETUDE ET SUIVI CENTRE DETUDE ET REALISATION URBAN ANNABA

du 04/05/2014 EN CE JOUR

PROJET : POS BEN AZZOUZ 55 H SUIVAIT ET ETUDE

POS BIR FARINA 02 AZZABA SUIVI

POS EXTANTION COLLO 30 H ETUDE D EXUCUTION

POS BOURICHE 34 H ETUDE D EXUCUTION

AMELIORATION URBAIN BIN ELOUIDEN SUIVI

POS COLLO O3 150 H 2 EME PHASE

POS HAMADI KROUMA 150 H ETUDE D EXUCUTION

ETUDE PERMIE DE LOTIR ZAGDOUDI MADJID EL HADAIK