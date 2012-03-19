Mohamed MAKSEM MOHAMED (MAKSEM)

- STAGE PRATIQUES SARL M&B MAGHSKI
DU 19/03/2012 AU 18/04/2012
PROJET : Samsung raffinerie Skikda
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- INGENIEURE CHARGE DE SUIVI BET CETAM
DU 01/08/2012 AU 16 /10/2012
PROJET : marché du légume et fruit SALAH BOUCHOURE
- INGENIEURE CHARGE ETUDE ET SUIVI B.E.T.A TRAVAUX PUBLIQUE
DU 18/10/2012 AU 04/04/2013
PROJET : réparation CW130 a 16 KM
- INGENIEURE CHARGE ETUDE ET SUIVI BET GUSSAB AHLEM
DU 27/04/2013 AU 30/11/2013
PROJET : 100 logements LSP RAMDANE DJAMEL
100 logements LPA RAMDANE DJAMEL
- INGENIEURE REALISATION SOT.SK.I SPA SKIKDA
DU 01/12/2013 AU 29/04/2014
PROJET : EPS 12 hectare
Revêtement parc SCS sous douane
- INGENIEURE CHARGE ETUDE ET SUIVI CENTRE DETUDE ET REALISATION URBAN ANNABA
du 04/05/2014 EN CE JOUR
PROJET : POS BEN AZZOUZ 55 H SUIVAIT ET ETUDE
POS BIR FARINA 02 AZZABA SUIVI
POS EXTANTION COLLO 30 H ETUDE D EXUCUTION
POS BOURICHE 34 H ETUDE D EXUCUTION
AMELIORATION URBAIN BIN ELOUIDEN SUIVI
POS COLLO O3 150 H 2 EME PHASE
POS HAMADI KROUMA 150 H ETUDE D EXUCUTION
ETUDE PERMIE DE LOTIR ZAGDOUDI MADJID EL HADAIK
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée
Pas de contact professionnel