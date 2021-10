Je suis Mohamed Raouf Hammami ,je suis un Chargé de comptes , j'ai eu un diplôme d'enseignement supérieur en Economie monétaire,financière et bancaire de la Faculté des sciences économique et de Gestion de Tunis .



J'ai plus que 6 ans d'expériences dans mon carrière professionnel



Actuellement je suis un Chargé d'achat et logistique chez Microcred Baobab ( Institution financière de micro-finance et filiale de groupe international Planet Finance)



J'ai commencé mon carrière professionnel par un stage autant qu'assistant financer durant un an et demi avec Tunisie Recouvrement ( Institution financière offre un service de recouvrement des créances et des impayés).



Après j'ai travaillé avec Profix tunisie ( Société de service et d'ingénierie informatique ) autant que Chargé de comptes pour une période de deux ans et 4 mois.



Mes compétences :

Solution Selling

Sales Management

Négociation commerciale

Management commercial

Information Technology

Techniques de vente