Mohamed Salim BENAZIZA

Senior Network Engineering avec Huit ans d'expérience en qualité d'intégrateur infrastructure réseaux et virtualisation. Ayant une compétence en Organisation et gestion de workflow et l'utilisation d';une approche proactive pour résoudre les problèmes.

Travailler étroitement et efficacement avec tous les niveaux de gestion pour satisfaire projet / productivité.

Preuve d'une évaluation du réseau et d'application de résolution efficace dans des problèmes techniques.

Multi-qualifiés et talentueux en tant que joueur d'équipe et un leader. Le souci du détail sans perdre de vue l'image, gestion de projet excellent. Désir d'un Senior qui serait de promouvoir la sécurité des réseaux par expertise et un service client d'esprit professionnelle, apprentissage rapide, en se concentrant sur les résultats et l'objectif, bien travaillé sous pression, avec d'excellentes compétences.



Mes compétences :

SCADA

Microsoft Windows

Oracle

Microsoft Windows 2008 Server

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Ingres

WINS

UNIX

SAP ERP

SAP

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Exchange 2007

Mac OS X

Linux Red Hat

Linux

LAN/WAN

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java

ITIL

HTML

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

C++

BlackBerry

Active Sync

Active Directory