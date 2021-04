Mohammad BOOSTANI

Je suis un ingénieur du pétrol diplômé de l'IFP School, (École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs) avec 6 ans d'expérience en tant qu'ingénieur réservoir en Australie et à l'étranger.



Possess innovative approaches with a sharp eye for detail towards RE /PE challenges which led to save 4 weeks from PE department as well as gaining additional US$15million.





Disponible Immédiate, Mobilité Europe, Anglais courant, Français intermédiaire.



Interested in new opportunities in Reservoir Engineering including Reservoir Evaluation & Management, Reservoir Simulation, Field Development, Well Test Analysis, Production Forecasts & Optimization, Enhanced Oil Recovery, etc.



Mes compétences :

Bureau d'études

Engineering

Enhanced Oil Recovery

Field development

FORECASTS

Geosciences

Ingénierie

Management

optimization

pétrole

Petroleum

Production

Reservoir Engineering

Reservoir simulation

Simulation

Stockage

Test

Test Analysis