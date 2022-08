Mohammed BELGADA (MOHAMMED )

Après que j'ai décroché mon baccalauréat scientifique, j'ai décidé de tourner vers le monde économique, certes la transition n'a pas été facile, mais avec l'ambition, la persévérance et la motivation, je suis devenu un lauréat de l'ENCG de Kénitra, option : audit et le contrôle de gestion, parmi les disciplines économiques et de gestion j'ai été intéressé par la comptabilité, l'audit et le contrôle de gestion.

Ayant un esprit créatif, et assume la responsabilité, combiné avec une intelligence relationnelle qui me facilite l'intégration et me permet de travailler en équipe en pleine énergie, doté dune grande capacité de travailler en multitâches avec une parfaite organisation et une bonne gestion de stress.

Je suis un jeune homme passionné par l'analyse des chiffres, cherchant une nouvelle aventure et des nouveaux défis dans le but de construire une carrière prospère ainsi que mon projet de développement personnel.

Les défis restent toujours des opportunités !!!