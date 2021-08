Ingénieur - Docteur en Énergétique et Environnement.

Spécialiste en Énergétique des Bâtiments.

Domaine de compétence : Modélisation et STD du bâtiment et des systèmes HVAC, Stratégie de régulation et de gestion de l'énergie dans le bâtiment, Confort Thermique, Efficacité énergétique et environnementale, Bilan énergétique et Carbone, Audit énergétique et calculs thermiques réglementaires, etc.