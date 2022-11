Sérieux.dynamique et j'apprécie le travail collectif et j'aime planifier avant réaliser les objectifs et je cherche toujours à me developper puisque j'apprend vite et je m'adapte rapidement.

merci



Mes compétences :

Finance et comptabilité

Planification

Production,Conditionnement,Maitrise SAP,Gestion,Ma

Import/Export