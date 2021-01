Tout au long de mes 6 dernières années dexpérience, jai pu développer de solides connaissances en matière de santé sécurité au travail, et une grande maîtrise du leadership.

Lexpérience et le savoir-faire reçu durent ces années me permettent aujourdhui de pouvoir répondre avec assurance aux critères du poste de responsable QHSE