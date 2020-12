Plus de 08 ans d'expérience dans le domaine de génie civil et infrastructure et hydraulique,et bonne expérience dans les travaux de terrassement , contrôler et corriger les plans d'exécution ,préparer et gérer des document de contrôle de la qualité ,maîtrise des logiciel Autocad et robot bat



Mes compétences :

AutoCAD

Informatique

Esprit d'équipe

Génie civil

Ingénierie

Gestion de projet