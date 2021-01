Monia DAOUD

Diplômée d'un DEUG de Mathématiques (BAC +2) et d'un MASTER de Gestion (BAC +5), je suis à la recherche d'un poste à responsabilité en contrôle de gestion, gestion financière ou gestion de production, puisque ces domaines requièrent un bon esprit d'analyse et un goût prononcé pour les chiffres.

Mon expérience professionnelle m'a permis de développer davantage ma capacité d'adaptation et mon aptitude à apprendre très rapidement, notamment en ce qui concerne l'utilisation de nouveaux logiciels. De plus, Marriott International étant un groupe hôtelier américain, je travaillais exclusivement en anglais, ce qui m'a apporté une bonne connaissance de l'anglais opérationnel. Enfin, en tant que responsable d'une entité juridique lors de mon dernier poste, je suis organisée, autonome, consciencieuse et dynamique.



Mes compétences :

Ressources humaines

Comptabilité générale

Trésorerie

Paie

Revenue management

Analyse financière

Cash flow

Comptabilité analytique

Hôtellerie de luxe

Cost control

Finance d'entreprise

Rapprochements bancaires