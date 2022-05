Montozzi GUILLAUME

Actuellement en poste dans la société informatique Adour Bureau (depuis bientôt 5ans), je travaille en tant que technicien informatique en sous-traitance pour la société Quiksilver Europe plusieurs mois par an.

Ce qui consiste en l'installation et la maintenance des ordinateurs, pc portables, blackberry, imprimantes du site de saint de luz et de quelques showrooms européens.

Mais également la gestion des connexions réseaux, le bon fonctionnement du streaming vidéo et la gestion des médias pendant les compétitions de surfs.



Le reste de l'année, j'exerce la fonction de technicien/administrateur réseaux dans diverses autres entreprises (DL Aquitaine, SurfSession, Seripanneaux, la CCI de Bayonne et d'autres) sur des plateformes serveurs essentiellement Windows.



Mes compétences :

Windows server

Linux/UNIX

Communication