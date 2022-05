Assistante Dynamique, tous mes postes m'ont permis d'élargir mes compétences, quelles que soient les durées de mes contrats en qualité de prestataire.

Réactive et consciencieuse je mettrai mon expertise à votre disposition afin de palier à une absence ou à un accroissement d'activité.

N'hésitez pas a me contacter.



Mes compétences :

Assistanat

Controle de gestion

Organisation de seminaires et reunions

Pre Contentieux et Contentieux