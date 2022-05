Je suis Morad Souaid, j'ai 22 ans. J'étudie actuellement en Master 1 Marketing option Développement des Produits à L'IAE de Metz.



Mon désir dans l'avenir est de créer ma propre entreprise, le challenge ne me fait pas peur, j'aime entreprendre et gérer un groupe. De plus ma sympathie est un bon point pour favoriser la cohésion au sein d'un groupe de travail.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Evénementiel

Gestion d'équipe

Sphinx

Microsoft Office