Morgan AGARINI

Après avoir fait mes armes pendant 4 ans au sein du groupe de presses leader du Sud Est de la France, Groupe Nice Matin – Hachette Filipacchi, à la fois dans le domaine de l’événementiel et de la communication. La gestion et l’organisation des plus grands évènements de la Côte d’Azur m’ont révélé un goût du challenge. Par la suite, j’ai passé 2 années chez le groupe Vedior - Randstad, qui m’a permis d’être encore plus opérationnel et proche du terrain avec les différents acteurs du marché.

Depuis 2009, j’ai intégré l’Institut Universitaire des Langues de l’Université de Nice Sophia Antipolis qui m’a donné la responsabilité de revitaliser les sessions de cours de la langue française pour les étudiants étrangers (+30% d’affluence), en manageant une équipe pour l’organisation de ces formations et atteindre les objectifs tout en gérant le budget.

Ayant grandi dans le monde de l’art et de l’antiquité, j’ai une connaissance particulière de l’histoire, l’art et de son marché.

Naturellement d’un bon relationnel, toutes ces expériences me donnent une forte capacité d’adaptation à une clientèle multiculturelle et au développement de nouveaux clients et marchés.



Mes compétences :

Budget

buisness

English

French

International

International Sales

International trade

Logistics

Logistics Management

Management

Négociation

Planning

Pre Opening

Sales

Training

Marketing

Adobe Photoshop

Communication

Logistique

Community management

Presse