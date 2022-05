Morgan AUDUBON

Compétences:





- Réseaux: TCP/IP, xDSL, FTTH, Commutation (VLAN, Spanning Tree), Routage (OSPF, RIP), VOIP (H323,

SIP), Sans-fil, switchs et routeurs CISCO



- Systèmes: Environnement Windows Server (Active Directory), Exchange Server, Linux



- Programmation: Language C, C++, JAVA, SQL, Powershell, Perl, HTML



- Environnement FRANCE TELECOM: Brasil, Bagad, BBC, CoreConf, Corail, Opus, Seria, Océane, Gestionnaires DSLAM



- Titulaire du Permis B



