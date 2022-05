Morgan BILLON

Actuellement étudiant en dernière année à l'école Ingesup de Toulouse, option « Système d’informations et Génie logiciel ». Au terme de cette formation, je validerai un titre d’Expert en Informatique et Systèmes d’Informations, certifié RNCP de niveau 1.



Intégrer l'école Ingésup va me permettre d'élargir au maximum mes compétences, notamment en obtenant une expertise dans les métiers du développement informatique. Ayant pour l'heure un profil résolument orienté réseau, ces 3 années à Ingesup sont pour moi une réelle opportunité pour devenir polyvalent dans les métiers de l'informatique.



Compétences:



Maintenance informatique:

- Installation et configuration d'équipements informatiques,

- installation de logiciels,

- intervention et résolution de panne.

- Etude et conseil: proposition d'architecture réseau, câblage, plan d'adressage IP, sécurité.



Administration:

- base d'annuaire LDAP (Active Directory),

- bases de données (connaissances intermédiaire en SQL),

- mise en place de scripts(shell, vbscript, powershell),

- optimisation de réseau, DHCP (Linux et Windows),

- DNS (Linux et Windows), messagerie (environnement Exchange),

- WEB (Apache),

- PROXY (Squid sous Linux).

- Commutation et routage sur des équipements Cisco.



Développement:

- C, C++, Objective C, JAVA, C# : niveau intermédiaire (actuellement en phase d'apprentissage).



Divers:

- Connaissances théoriques liées à la conduite et la mise en oeuvre de projet.

- Anglais: Niveau intermédiaire (possibilité d'avoir une discussion) et connaissance des termes liés à l'informatique.

- Japonais: Niveau débutant (membre de l'association Toulouse Midi Pyrénées Japon).



Centres d'intérêts:

- Musique: Pianiste blues / jazz / jazz-fusion.

- Sport: Fitness, musculation.

- Cinématographie.

- Anime / Manga



