Morgan CASANOVA

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadéo.



Je pense qu'une bonne partie de ma vie et de ce qui peux vous intéresser est déjà résumé à travers mes expériences professionnelles, mon parcours scolaire ou encore mes compétences.



Je préfère donc vous décrire mon état d'esprit, ma façon de penser et de concevoir le marketing à travers quelques citations.



"Si vous le pouvez, soyer premier. Si vous ne le pouvez pas, créez un nouveau créneau dans lequel vous pouvez être premier" Al Ries



"Pour une entreprise ne pas faire de publicité, c'est comme faire de l'œil à une fille dans le noir. Vous savez ce que vous faites, mais personne d'autre ne le sais." Stuart H britt



" Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre" Betty Reese



"Pour pénétrer dans la bonne société aujourd'hui, il faut soit nourrir les gens, soit les amuser, soit les choquer" Oscar Wild







Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Communication

Prise de parole

Politique

Management

Négociation commerciale

Ambition

Stratégie de communication