Morgan CONTE

Jeune diplômée d'une licence professionnelle "Médiation du patrimoine historique et archéologique", je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Passionnée d'Histoire et de patrimoine, j'ai toujours eu à cœur de partager cet engouement avec le plus grand nombre. De ce trait de caractère sont nées des ambitions professionnelles plus concrètes. Après avoir obtenu un BTS "Animation et Gestion Touristiques Locales", j'ai opté pour une filière plus axée sur la sauvegarde du patrimoine culturel, son développement et sa mise en valeur en direction du grand public. Je dispose d'ores et déjà d'une expérience dans ce métier, actuellement en service civique au sein de l'office culturel de Saint-Quentin-la-Poterie, j'ai également effectué un stage de 5 mois au sein de l'association In Situ qui gère et entretient le Jardin médiéval d'Uzès, jardin botanique d'inspiration médiévale implanté dans l'enceinte des châteaux dits du Roi et de l'Evêque d'Uzès. Mes compétences couvrent l'animation du patrimoine pour tous les publics (visites guidées, ateliers, conférence, expositions,...), la mise en tourisme d'un territoire, la gestion et la conduite de projet, la communication et l'accueil du public.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Création de contenus

Supports de communication

Accueil du public

Veille documentaire

Guide

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop