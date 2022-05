Morgan DAGRON

Je me défini comme développeur Front-end, j’aime le code propre et bien optimisé. Une bonne ambiance de travail et la bonne humeur sont pour moi essentielles.

Je suis actuellement en licence professionnelle Création Multimedia et j'effectue mon stage de fin d'étude chez Raccourci Interactive en tant que développeur Front-end.



Mes compétences :

JQuery

JavaScript

Cascading Style Sheets

SQL

Java

HTML5

C Programming Language

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max

Autodesk Maya

Zbrush

PHP 5