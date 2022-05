Je suis à l'écoute du marché.



A la recherche d'un poste de commercial terrain idéalement chef de secteur.



De préférence sur la région Nord Pas de Calais, Côte d'Opale.



Ambitieux et motivé, je relève les défis qui me sont confiés.



Je m'adapte rapidement aux nouveaux outils et techniques de vente



Mes compétences :

Vente

Relation client

Anglais

Négociation commerciale

Promotion des ventes

Animation commerciale