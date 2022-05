Bonjour,



Depuis l'âge de 15 ans, je vis derrière mon micro et m'en amuse toujours plus.

Animateur radio, voix off, je produis et présente en direct tout type d'émission, j'enregistre pour toute production la voix nécessaire. Pro, rapide, en ligne, je suis votre voix, vous êtes donc sur la bonne voie : http://www.descoings.com



Mes compétences :

Animateur

Animateur radio

Audiovisuel

Documentaire

E-learning

ELearning

Film corporate

Film d'entreprise

French

Publicité

Technique

Voice over

Voix off