Morgan FERRY-GALLIER

Créée à Metz en Septembre 2010, Poste-It Messagerie est spécialisée dans le transport express et écologique en milieu urbain sur les villes de Metz, Thionville ou Nancy.



Notre entreprise vous assure des tarifs inférieurs à ceux proposés par les sociétés de coursiers motorisés. En fonction de la distance à parcourir et du volume à livrer, nos professionnels se servent des moyens de transport suivants :



- Vélos et biporteurs : pour des livraisons de petits volumes (de l’enveloppe à la boîte à chaussures) : cartouches d'encre, cartons d’imprimerie, colis divers, messagerie express,...

- Triporteurs : pour des livraisons propre en hyper centre,

- Utilitaire électrique : pour des livraisons de gros volumes en centre ville et périphérie proche (jusqu'à 3,4m3),

- Utilitaire thermique : pour les livraisons plus éloignées ou en gros volumes jusqu'à 15m3.



Polyvalents, nous nous chargeons également de la prise en charge de courriers et de l’instance de colis pour notre partenaire Chronopost. Les colis peuvent ainsi être livrés dans toute la France, dès le lendemain, avant 13h ou 18h.



Nous nous tenons à votre disposition du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h, pour livrer vos plis et petits colis dans la journée.



Optez pour le vélo, le triporteur ou l'utilitaire électrique pour vos livraisons !



Mes compétences :

Vente

Transport

Négociation

Logistique

Développement commercial

Gestion de projet

Management

Marketing