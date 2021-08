Morgan JARRY

Développeur web depuis 4 ans, j’ai suivi un master à SUPINFO dans divers campus (la Réunion, Paris, Tianjin et Montréal). Je suis capable de concevoir et réaliser des applications web respectant les standards. Ma formation et mes expériences m’ont permis d’acquérir des compétences diverses dans le développement de sites internet (front et back-end), notamment dans le référencement et l’accessibilité, dans l’utilisation de divers API (Facebook, YouTube, Google Maps), dans l’élaboration de stratégies digitales cross-media et dans l’analyse de retours statistiques sur opérations.



Je suis autodidacte, en perpétuelle recherche d’informations relatives aux nouvelles technologies, soucieux du détail et précis dans les choses que j’entreprends. Mes connaissances me permettent également d’apporter des conseils et des solutions adaptés aux problématiques posées. Je sais travailler en équipe ou de manière autonome et peux m’adapter à toutes situations.



OBJECTIFS



Concevoir et développer des sites, applications internet, dans une entreprise axée sur l’innovation et dont les challenges ne manquent pas. Etendre et améliorer mes compétences dans le développement de sites/applications web.



Mes compétences :

CSS3

HTML

CSS2

Javascript

PHP

MySQL

Photoshop

CodeIgniter

JQuery

Webdesign

Facebook API

Développement web

YouTube API

SEO

Google Map API

Backbone js

SVN

Apache

SASS

JQuery UI

Compass

JQuery Mobile