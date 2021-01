Morgan SANTOS

Je mappelle Morgan.

Je suis un entrepreneur libre, indépendant et engagé.



Chaque jour je fais ce que je veux, comme je veux, doù je veux, quand je veux et avec qui je veux. Je donne du sens à chacun de mes actes et à chacune de mes décisions. Je défends mes convictions coûte que coûte. Et parfois, souvent même, je me plante et/ou memporte. Ça fait partie de moi. Pour tout vous dire, je pense, et jespère dailleurs, que la vérité nexiste pas. En revanche, je crois fermement en lévolution quotidienne de lêtre humain. En sa (dé)croissance personnelle.



Jai donc horreur de cette société aseptisée et paralysée, au sein de laquelle on ne peut plus rien penser et encore moins exprimer qui soit en dehors des normes sociales.



Je suis moi, je ne veux pas être lui ou toi. Je ne veux pas non plus que tu deviennes moi. Je nai pas envie de participer à la construction de cette tyrannie de la norme et encore moins à céder à la médiocrité de ses jugements trop hâtifs.



Certes jai horreur de cette société aseptisée, mais je crois que je déteste encore davantage le manque de respect vis-à-vis des idées dautrui. Paradoxal ? Non, réaliste. A vrai dire, cest un cercle vicieux. Si les dictateurs de la bien-pensance veulent dune pensée quasi-universelle, personnellement je leur répond qui si on peut (doit) répondre à leur dogme, alors on échappe à leurs propres principes.



Je suis pour ma part favorable au fait dassumer ses convictions tout en respectant celles des autres, et je pense que cest ainsi que la société sélèvera (et certainement pas en construisant une société lisse, fade et ascipide comme on participe finalement à le faire en restant passif ou en laissant des commentaires haineux sur YouTube).



Pour ma part, jai donc choisi de prendre mes responsabilités et de tout mettre en oeuvre pour financer ma vie de rêve, protéger mes parents et gâter la femme que jaime.



Mon quotidien est bien loin du storytelling de la génération Instagram. Il na rien de facile ou de sexy. Ça me demande de prendre des risques, déchouer régulièrement et de travailler plus dur et plus intelligemment que la norme pour me relever. Tout ça, ça na bien sûr rien dextraordinaire, mais peu de gens le font par peur de lextérieur.



Ce que je veux moi ? La liberté davoir une hygiène de vie saine, une vie sentimentale équilibrée et une vie toujours plus stimulante et enrichissante. Chaque jour japprends sur moi, sur les autres, et sur le fonctionnement du monde. Chaque jour je maccomplis un peu plus vers celui que je veux devenir. Loin du regard et de lavis des autres.



Chaque jour je décide de chaque aspect de ma vie et je considère que je suis responsable de tout ce qui marrive (surtout les nombreuses fois où je me plante et nobtiens pas de résultats).



Je mets en œuvre tout ce que japprends pour réussir ; et je mengage intérieurement et extérieurement à mettre tous les moyens à ma disposition, tout mon cœur et toute mon énergie pour aider les personnes qui partagent mes valeurs à elles aussi améliorer leur vie personnelle et professionnelle.



Cest ça mon truc ; ma vie de rêve à moi.

Vous voyez, ça na rien dextraordinaire.

Ça demande simplement un peu de discipline et des efforts quotidiens.

Ça tombe bien, cest ma plus grande force.

Ne jamais abandonner mes convictions.



Jaide donc les personnes avec qui je travaille à elles-aussi redonner du sens à leur vie (selon leurs propres aspirations et leurs propres convictions personnelles) et je leur confie les moyens nécessaires à latteinte de ces résultats. Mon objectif cest quelles soient plus en phase avec elles-mêmes pour quelles ne se laissent plus jamais dicter ce qui est bien ou mal par les autres.



De mon point de vue personnel, vivre et incarner pleinement qui lon est au fond de soi, cest la condition sine-qua-non à lépanouissement (ou la réussite pour les performers) personnel et professionnel.



Et toujours selon moi, lépanouissement personnel et professionnel est à son tour la condition sine-qua-non pour réduire durablement les sentiments de peur, de crainte, de méchanceté, dinégalité, dinjustice et de souffrance qui biaisent et paralysent ainsi notre société et le monde plus généralement.



Bref, je veux que les gens que jaime profondément et intensément se souviennent de moi pour avoir impacté la vie de milliers de français en leur permettant de retrouver une vie remplie de sens, damour et dabondance.



Je sais quils se souviendront aussi de moi comme dun sale gosse insolent, mais qui a un cœur immense. Comme dun homme incarnant pleinement son authenticité : à la fois très exigeant, très dur et très indépendant ; mais aussi extrêmement bienveillant, généreux, honnête, fidèle et loyal.



Après le regard de tous les autres... Je men contrefous. Ils ne participent pas à ma croissance personnelle, et mieux encore, ils ne seront pas là le jour de mon enterrement.



Mais attendez, juste une dernière chose... Je me rends compte que lintitulé de cet encart sappelle « Vos Missions », et que je nai pas détaillé une seule de mes missions !



Après tout... ça naurait pas de sens. Comme jai déjà dit, je pense que la vérité absolue nexiste pas et que lêtre humain est en évolution quotidienne. Alors à quoi bon vouloir trouver un métier, un intitulé, une méthode éternelle comme le font les gourous ou les sectes ?



Entre le moment où vous lisez ces quelques lignes et celui auquel je les écris, jai peut-être déjà changé trois ou quatre fois de business model pour répondre à mon mantra le plus puissant :



« Grâce à mes voeux et mes actions quotidiennes, je vis dans labondance tout en faisant ce qui me passionne et en aidant un maximum de personnes à améliorer sincèrement leur vie personnelle et professionnelle. Alors merci. Merci Morgan. Merci lUnivers. Merci la vie de mavoir donné tout ce que jai aujourdhui ».



Je vous dis à très vite,

Je vous embrasse,

Morgan