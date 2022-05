Morgane ALBANESE

Spécialisée dans la chimie des polymères, j’ai consolidé ma connaissance des matériaux plastiques par une expérience chez Qualicosmetics qui me donne de solides notions en plasturgie.



Ma rigueur et mon sens de l’innovation m’ont permis de soumettre de nouveaux axes de recherche ainsi que de nouveaux types d’essais. Je suis donc capable de piloter des projets de R&D et de proposer de nouvelles voies de développement.



Je suis disponible immédiatement. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements!



Morgane



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille technologique

Injection plastique

Science des matériaux

Polymères

Chimie verte

Veille scientifique