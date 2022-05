Morgane BEAUDOUARD-CONSEIL

Management transverse sur des projets de communication interne et sur la strategie de communication de l’entreprise.



Coordination des actions de communication

Suivi des projets et mise en œuvre des stratégies de l'EPIC

Management et communication interne.



1- Web et projets digitaux

Responsable des sites internet : stratégie numérique, création et planification de contenus (optimisation SEO), définition de la ligne éditoriale, gestions de sites et blogs via CMS (spip, wordpress), veille, réseaux sociaux...

Community management : animations de réseaux sociaux en lien avec la ligne éditoriale définie

Contribution aux projets régionaux sur le digital (e-Breizh connexion)



2- Réalisation des supports print : le papier résiste !

Responsable des éditions : en lien avec les professionnels de la chaîne graphique, production et intégration de contenus jusqu'aux BAT.



3- Stratégie marketing et commercialisation : développer l'offre commercialisée avec les partenaires locaux... Opérations de promotion de la destination (salons...)



4- Relations-presse et partenariats

Relations régulières avec la presse : accueil sur place, transmission d'informations en cohérence avec les articles en préparation.

Actions en lien avec les acteurs locaux et les réseaux professionnels (Sensation Bretagne, Finistère tourisme, CRT Bretagne...)



5- Conseils et Expertise

Accompagnement des acteurs locaux (entreprises, collectivités, associations...) dans une stratégie numérique multicanale (audit ou refonte de sites, cahier des charges, relations avec les prestataires, réseaux sociaux, veille...)



Mes compétences :

Communication

Promotion

Coordination

Marketing

animation numerique de territoire

formatrice ponctuelle

Développement commercial

Community management

Management