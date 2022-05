Morgane BELLE

Mes différentes expériences sont axées sur des sujets alliant la microscopie, la biologie moléculaire et cellulaire sur les modèles murin et humain. Dernièrement j'ai pu envisager une tout autre façon d'imager des échantillons et de révéler par immunomarquage in toto des structures d'intérêt. L'imagerie à feuillet de lumière et la clarification d'échantillon pour la visualisation 3D de spécimens immunomarqués font partie de mes spécialités. Je travaille également à l'optimisation du protocole ainsi qu'au traitement d'image grâce au logiciel 3D Imaris. J'ai intégré la plateforme d'Imagerie afin de partager mes connaissances sur cette technique innovante que nous nous efforçons de partager notamment grâce à l'organisation de formation ouverte à l'internationale "Tissue Clearing and 3D Imaging".



-Logiciels : Imaris, Metamorph, ImageJ, Origin, Imaris, Fiji, Photoshop, Icy.



Autres formations:



-Assistant de Prévention.

-Sauveteur Secouriste du Travail.

-Expérimentation animale niveau 1.

-Habilitation à la conduite d'autoclaves.



Mes compétences :

Gestion de projet