Bonjours je m’appelle Morgane Cautto, j’ai 22 ans je suis actuellement en Master 1, ASI à l'IPSSI.



J’ai eu mon Bac S/Science de l’ingénieur spécialité Informatique et Science du numérique en 2015 et mon BTS SIO SLAM en 2017



Aujourd’hui, je suis en alternance chez Libhéros dans le domaine de l’informatique et plus particulièrement du développement.



Mes compétences :

Solidworks

HTML/Css

C Programming Language

HTML

MySQL

Cascading Style Sheets

PHP

JavaScript

Bootstrap