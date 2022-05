Morgane CHAMPION

Je suis une Ingénieur Agroalimentaire spécialisée en Nutrition et santé.



Je souhaiterais exercer le métier de Chef de Projet/ Etude Nutrition :

- dans le service publique ou dans un syndicat pour promouvoir la qualité nutritionnelle auprès des industriels pour améliorer la santé des consommateurs ;

- dans la recherche en science sociale et santé publique ;

- en R&D pour participer au développement de produits nutritionnels innovants (Nutrition pour sportif, ADDFMS, Nutrition clinique...etc) ;

- ou dans une société de conseil en nutrition et santé (Innovation, Réglementation, Communication) car cela me permettrait d'avoir un métier multidisciplinaire.



J'ai une solide expérience en gestion de projets liés à l'alimentation et à la santé grâce à la réalisation de projets variés.



Mes différentes compétences sont les suivantes: Gestion de projet, Anglais courant, Rigueur, Sens des responsabilités, Bon relationnel, Management, Esprit d'Analyse et Critique, Communication, Force de proposition, Créativité, Esprit d’initiative, Autonomie



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante : morganechamp@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Nutrition

Management

Formulation

Microsoft Office

Gestion événementielle

Agroalimentaire

Développement produit

Production industrielle

Affaires réglementaires

Créativité

Relationnel

Relation fournisseurs