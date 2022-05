Diplômée du Master 2 en Ergonomie du Travail de Lyon et du Master 1 en Ergonomie et Physiologie du Travail de Nancy, je suis actuellement Consultante en Santé au Travail.



N'hésitez pas à me joindre pour de plus amples informations



Mes compétences :

Ergonomie

TMS

Prévention

Santé au travail

Communication

Risques psycho sociaux

Organisation du travail