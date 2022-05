Morgane DEVRIENDT

Mes expériences variées au sein de différents établissements m’ont permis d’acquérir des compétences bancaires solides, liées à une formation en alternance forte d'un partenariat entre la Faculté de Finance, Banque et Comptabilité (FFBC) et le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).



Ma progression au sein de cette formation et l’enrichissement constant de mes connaissances globales et patrimoniales, de l’aspect financier, à l’aspect fiscal, me donne l’ambition d'accéder à un poste de gestionnaire de patrimoine afin de pouvoir exploiter les connaissances acquises dans un cadre commercial et de conseil à la clientèle.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Fiscalité

Investissement

Transmission de patrimoine

Gestion financière

Marketing

Certification AMF

Droit des successions

Assurance Vie

Défiscalisation