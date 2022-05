Morgane DOULIN

Nous sommes persuadés que votre succès est intimement lié à l’Expérience Client que vous offrez ; notre métier est de vous permettre de générer plus d’opportunités et de chiffre d’affaires en augmentant le niveau de satisfaction de vos clients.



Pour ce faire, le Conseil en Expérience Clients, le Marketing Digital, le CRM et la Transformation Digitale sont essentiels pour transformer votre métier et nous en avons faits nos quatre offres clés.



Nous pouvons intervenir au sein de vos équipes métier ou DSI, et, leur apporter des solutions concrètes, innovantes et faciles à mettre en œuvre, avec un impact métier majeur et immédiat. Nous fournissons des services de conseil, et, réalisons des projets en régie ou au forfait.

